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Artık kayıp istemiyor

Trabzonspor’da Şenol Güneş öğrencilerine “Rizespor maçında galibiyetten başka bir düşüncemiz ol mayacak” dedi. Bordo-Mavililer sıkıntılı süreci atlatmak istiyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Kasım 2024
Artık kayıp istemiyor

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Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan ve üst üste oynadığı 2 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçıyla yeniden bir çıkış yakalamak istiyor. Ancak bu sezon deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamayan, 5 maçın 2'sinde dahi rakip fileleri dahi havalandıramayan Fırtına'da moraller bozuk. Tüm bu olumsuzluklara rağmen takımını motive etmeye çalışan Şenol Güneş "Bu maçta galibiyetten başka bir düşüncemiz olmayacak. Fenerbahçe maçında neler yapabileceğinizi gösterdiniz. Daha iyisini yapıp bu maçı kazanacağız" ifadeleriyle sıkıntılı süreci geride bırakmaları gerektiğini vurguladı. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda daha çok topa sahip olma, hızlı hücum, sonuçlandırma ve kanat organizasyonları üzerinde duruldu. Son 2 haftada da bireysel olarak yapılan hataların üzerinde çok duruldu. Öte yandan Serdar Saatçı, Serkan Asan ve Nwakaeme ile henüz fiziksel olarak hazır olmayan Savic'in, Rize deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

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