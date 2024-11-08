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Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik

Okan Buruk, Mourinho’nun, “Türkiye Ligi’ni hiç kimse izlemiyor”sözlerine adeta cevap vererek, “Türk futbolunun ne olduğunu herkese gösterdik” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Kasım 2024
Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Tottenham karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca Mourinho'nun geçen hafta yaptığı, "Türk futbolunu kimse izlemiyor" açıklamasına adeta cevap vererek, "Türkiye Ligi kalitesinin ne olduğunu gösterdik. Dün Beşiktaş kazandı, bir önceki maçta Lyon'u yendi.Türk takımlarının başarısını unutamayız. Bazen çok fazla aşağılıyoruz. Türk halkına armağan etmek istiyoruz. İşimizi iyi yapmamız gerekiyor, saha dışında değil saha içinde konuşmamız gerekiyor. Yapı var diyorlar gülüp geçiyorum" dedi. İkinci yarı 7-8 gole ulaşabileceklerini ifade eden Buruk, "Yorgunluklar oldu. Mertens'i değiştirdik. Oyuncularımı ve futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.

GALATASARAY'DAN SÜPER İSTATİSTİK
G.Saray maç boyunca topla oynamada rakibine yüzde 54 üstünlük sağladı. Sarı-Kırmızılılar rakip kaleye 28 şut atarken bunun 10'u isabetli şut oldu. İngiliz ekibi ise 5 şut atarken sadece 3 kez isabet sağladı. Cimbom 6 net pozisyon kaçırırken Tottenham'ın goller dışında pozisyonu yok. Aslan rakip ceza sahası içinde 40, Tottenham ise 12 kez buluştu. 62 ikili mücadele kazanan G.Saray 8 korner attı. Ayrıca 3.28 gol beklentisi oluşturdu.

ASLAN'DAN RESİTAL
Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 yenerken farkı kaçırdı. Sarı-Kırmızılılar İngiliz rakibine sahayı dar ederek adeta hapsetti. Cimbom Avrupa'ya meydan okumuş oldu.

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