Savunma ve orta saha suskun

Oynadığı 10 karşılaşmada rakip fileleri sadece 11 kez havalandıran 3 maçta ise hiç gol atamayan Trabzonspor, tarihinin skor olarak da en kısır dönemlerinden birisini yaşıyor. Yaşanan bu gol atma sorununda özellikle defans ve orta saha hattının skor üretimine yapamadığı katkılarda önemli rol oynuyor. Bordo-Mavililer'in attığı 11 golün 6'sı Simon Banza'dan gelirken; 2 gol Visca, 1 gol Okay, 1 gol Denswil ve 1 gol Umut Bozok'tan geldi. Gollerin mevki olarak dağılımında hücum hattı 9, orta saha 1 ve defans 1 olarak dikkat çekti. Savunma ve orta saha bölgesinde yaşanılan bu kısır süreçte hiç gol yükünün altına girilmemesi ise eleştirilen konuların başında geliyor. Galatasaray'da bu bölgedeki oyuncular 7, Fenerbahçe'de 5, Beşiktaş'ta ise 10 gol atarak dikkat çekti.

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