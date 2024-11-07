Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında gerilim! Sosyetik güzel geri adım atmıyor

2022'de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti, boşanacakları iddiaları ile gündemden düşmüyordu. Etiler'de bir mekan çıkışında görüntülenen Sütşurup, Mustafa Sandal'la boşanacaklarına dair sorulara "Her şey bildiğiniz gibi" diyerek yanıt vermişti. Ünlü çiftin evliliğinde kara bulutlar dolaştığı, beraber gittikleri Londra'dan Mustafa Sandal'ın eşiyle yaşadığı tartışma sonrası İstanbul'a yalnız döndüğü iddia edilmişti.

BARIŞTILAR MI?

Sütşurup, sosyal medyada Sandal soyadını silmiş, bu hamle ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Gazete Magazin'in haberine göre Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup çifti barıştı. Ufak bir tartışma yaşayan çift arasındaki buzları eritti. Ancak sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını kaldıran Melis Sütşurup, soyadını geri eklemedi.