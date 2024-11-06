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Fırtına derbilerde esemiyor

Evinde Fenerbahçe'ye mağlup olan Trabzonspor'un son dönemdeki derbi fobisi devam etti. Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren oynadığı 5 derbi maçından sadece 1 puan çıkartabildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Fırtına derbilerde esemiyor

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Evinde Fenerbahçe'ye mağlup olan Trabzonspor'un son dönemdeki derbi fobisi devam etti. Bordo-Mavililer, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren oynadığı 5 derbi maçından sadece 1 puan çıkartabildi.

Bu sezon oynadığı derbi maçlarda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan ve Fenerbahçe'ye ise 3-2 kaybeden Trabzonspor, geçen sezon oynadığı derbi maçlarda Papara Park'ta Galatasaray'a 5-1, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederken, Beşiktaş'a da deplasmanda 2-0 yenilmişti. Trabzonspor, söz konusu derbi maçında rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 14 gol gördü.

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