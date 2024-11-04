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Mourinho olaylı maçın ardından çok çarpıcı açıklamalar yaptı!

Portekizli hoca, "Bana gerçeklerin yarısını anlatsalardı buraya gelmezdim. Hem rakiplere hem sisteme karşı savaşıyoruz. Atilla Karaoğlan’ı bir daha istemiyoruz" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Mourinho olaylı maçın ardından çok çarpıcı açıklamalar yaptı!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Trabzonspor ile oynanan maç sonrasında "Fenerbahçe yönetimine sitemliyim. Bana gerçeklerin yarısını anlatmışlar. Gördüğüm gerçekler çok daha kötüymüş. Eğer tamamını bana anlatsalardı buraya gelmezdim. Oyuncularımla beraber hem rakiplerimize hem de sisteme karşı savaşıyoruz" ifadesini kullandı. Portekizli hoca maçın adamının Atilla Karaoğlan olduğunu vurgulayarak, "Atilla Karaoğlan'ı bir daha saha hakemi ve VAR hakemi olarak görmek istemiyoruz" diye konuştu.

Bu arada Mourinho F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaşarak, "İzleyin ve gülün.Yurt dışında çok fazla insan Türk Ligini izlemiyor. Muhtemelen bir tek oğlum izliyordur. Ama ben bu pozisyonu Instagrama koyacağım. Böylece Türkiye Liginin ne olduğunu 5 milyondan fazla insan izleyecektir" ifadesini kullandı.

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