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Fırtına'da VAR'a bravo!

Trabzonspor, Okay'ın verilmeyen golü için yaptığı paylaşımda, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Kasım 2024
Fırtına’da VAR’a bravo!

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Trabzonspor, Okay'ın verilmeyen golü için yaptığı paylaşımda, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık" ifadelerini kullandı. Karadeniz ekibi maç sonunda ise VAR' odasının fotoğrafını paylaş arak "Bravo" ifadesini kullandı.

TRABZON'UN GOLÜ TEMİZDİ
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu verilmedi. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz" dedi.

TRABZON'DAN ANLAMLI HAREKET
Dünkü maçın özel bir konuğu vardı. Trabzonspor, 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun'u derbinin özel konuğu olarak stada getirdi. Uzun, maça üniforması ve madalyası ile geldi.

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