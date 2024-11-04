Fırtına’da VAR’a bravo!

Trabzonspor, Okay'ın verilmeyen golü için yaptığı paylaşımda, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık" ifadelerini kullandı. Karadeniz ekibi maç sonunda ise VAR' odasının fotoğrafını paylaş arak "Bravo" ifadesini kullandı.



TRABZON'UN GOLÜ TEMİZDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu verilmedi. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz" dedi.



TRABZON'DAN ANLAMLI HAREKET

Dünkü maçın özel bir konuğu vardı. Trabzonspor, 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun'u derbinin özel konuğu olarak stada getirdi. Uzun, maça üniforması ve madalyası ile geldi.

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