Jose Mourinho: Kimse tribünle oynamasın

Süper Lig'in 11. haftasında bugün zorlu Trabzonspor derbisine çıkacak Fenerbahçe'de Mourinho'dan öğrencilerine uyarı geldi. Kritik maçtan önce geçen seneki olaylı derbiyi izleyen Portekizli çalıştırıcı, 2. yarıdan sonra takımın performansının düştüğünü farketti.

Bunun üzerine öğrencileriyle toplantı yapan tecrübeli hoca "Karşılaşmada sabırlı olalım. Maç içerisindeki durumlarda sakin olmaya özen gösterelim. Biz sadece işimizi yapalım. Kimse tribünle oynamasın. Mücadelede tahriklere kapılmayalım ve maçı kazanalım. En iyisini yapacağınızdan şüphem yok" diye konuştu.

Geçen sezonun 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde arbede yaşanmıştı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istemişti. Kutlama sırasında Bordo-Mavili taraftarlar güvenlik güçlerine rağmen sahaya inmişti. Bir anda saha içi karışırken Sarı-Lacivertli futbolcular ile taraftarlar arasında kavga çıkmıştı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına Fenerli oyuncular karşılık vermişti.