Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor’u Yusuf en-Nesyri ile devirmeyi planlıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile oynanacak maçta son haftaların formda ismi En-Nesyri'yi özel olarak hazırlıyor. Jose Mourinho, bu hafta gerçekleştirilen idmanlarda Faslı yıldıza derbi maçın oyun planını ezberletti.

Trabzonspor'un savunma merkezinin sorunlu olduğunu düşünen Portekizli teknik adam, kanat oyuncularının Faslı golcüyü beslemesini isteyecek. Kanatlarda oynayan Kostic, Osayi ve Tadic'e özel görev vermeyi planlayan Mourinho, 3 yıldızın En-Nesyri'ye havadan ve yerden sürekli servis yapmasını söyleyecek.

Son oynanan Manchester United ve Bodrum FK maçlarında kafa golü atan Faslı santrafor, Göztepe maçında da fileleri kafayla havalandırmıştı. Mourinho, Trabzonspor'da stoperde oynayan oyuncuların hava topu zaafı yaşadığını düşündüğü için kanat oyuncularından bol bol orta yapmalarını isteyecek. Böylece En-Nesyri ile birlikte skor bulmaya çalışacak. Fenerbahçe formasıyla 14 maçta 3 gol atan tecrübeli golcü, son günlerde formunu üst düzeye çıkarmayı başardı. En Nesyri, Trabzonspor maçında yine takımının en büyük kozu olacak.

PRANGALARINI KIRDI

Manchester United ve Bodrum maçlarını boş geçmeyen En Nesyri, kötü dönemlerini geride bıraktı. Şu anki formuyla takımının en büyük kozu.