Galatasaray derbilerde pozisyon vermiyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, derbilerde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkat çekiyor. Buruk yönetimindeki 14 derbinin 10'unu kazanan Cimbom rakiplerine de pozisyon vermiyor. Aslan son olarak Beşiktaş'ı 2-1 yendi. O maçta Siyah-Beyazlılar'ın gol beklentisi sadece 0.59'du. 2022-2023 sezonundaki derbide ise F.Bahçe'nin gol beklentisi 0.16 ve 0.62 idi. Geçen sezon Trabzonspor, G.Saray'a karşı 0.19 ve 0.99 gol beklentisi ile mücadele etti. Buruk'un öğrencileri 10 derbide gol beklentisini 1'in altında tutmayı başardı.

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