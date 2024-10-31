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Şampiyonluk alameti

Kadıköy’de 3-1 kazandıktan sonra evinde de Beşiktaş’ı 2-1 yenen Galatasaray, 1980’den bu yana yalnızca 1999-2000, 2014- 2015 ve 2022-2023 sezonunda ligin ilk devresinde 2’de 2 yapmıştı. Cimbom bu 3 sezonda da ligin bitiminde şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Şampiyonluk alameti

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Rams Park'taki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray hem futboluyla hem de aldığı skorlarla fark yaratıyor. 10 haftada topladığı 28 puanla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fazlasıyla 8 puan önünde bulunan Sarı-Kırmızılılar koşar adım üst üste 3. şampiyonluğa ilerliyor.

BİR DAHA GERÇEKLEŞİR MI?
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen ve ardından da taraftarı önünde Beşiktaş engelini aşan Okan Buruk'un ekibi çok önemli bir istatistiğe imzasını attı. Cimbom son 44 yılda 4. kez sezonun ilk yarısında iki ezeli rakibini de devirmeyi başardı. İşin daha çok dikkat çeken yanı ise Galatasaray'ın daha önceki 3 sezonda da şampiyonluğa ulaşması. 2022-23 sezonunda yine Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş'ı sahasında 2-1'le geçen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'yi de Kadıköy'de 3-0 mağlup etmişti. 2014-2015 sezonunda Cesare Prandelli'nin başında olduğu Cimbom, Fenerbahçe önünde sahasında 2-1 kazanmıştı.

PRANDELLI VE HAMZAOĞLU!
İtalyan hoca sonrası göreve gelen Hamza Hamzaoğlu ise Beşiktaş deplasmanında 2-0'lık galibiyete imza atmıştı. 1999-2000 sezonunun ilk yarısında Fatih Terim yönetiminde Beşiktaş'ı Ali Sami Yen'de 1-0, Fenerbahçe'yi ise Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Galatasaray ligin bitiminde üst üste 4. kez şampiyon olmuştu.

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