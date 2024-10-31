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Kartal’a çifte iddia

Beşiktaş stoper ve kanat transferine odaklandı. Kartal’ın Ocak’ta River Plate’ten Paulo Diaz ve Pablo Solari’yi kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024
Kartal’a çifte iddia

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Trendyol Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi. Şili basını; Kartal'ın Paulo Diaz ve Pablo Solari'nin peşine düştüğünü yazdı. Takımı güçlendirmek için harekete geçen Siyah-Beyazlılar, stoper ve kanat bölgesine odaklanmış durumda. River Plate'te forma giyen 30 yaşındaki stoper Diaz, geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağladı. Tecrübeli isim takımının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan Şilili savunmacının 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kanat bölgesi için düşünülen Solari'nin ise 15 milyon Euro'dan aşağı bırakılmayacağı aktarıldı. Arjantin kulübü genç futbolcu için işi sıkı tutuyor. Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giyen 23 yaşındaki isim; 5 gol - 5 asistlik performans sergiledi. 2027'ye kadar sözleşmesi olan Tangocu'nun değeri 7 milyon Euro.

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