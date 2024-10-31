Biletler tükenmek üzere

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi biletlere yoğun ilgi devam ediyor. Satışa çıktıkları ilk andan itibaren biletlere akın eden Bordo-Mavili taraftarlar yüksek ücretli biletler dışındaki tüm biletleri tüketti.

EL ELE VEREREK ATLATACAĞIZ

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, derbi öncesi sorumluluk üstlendi. Göztepe yenilgisi sonrası "Herkesin kendisini sorgulaması lazım" diyen kaptanın arkadaşlarıyla toplantı yaptığı ve "Bu süreci el ele vererek atlatmalıyız" dediği öğrenildi.