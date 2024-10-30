Okan Buruk derbilerde çıtayı en yükseğe koydu

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Beşiktaş'ı evinde 2-1 yenerek 25. şampiyonluk için yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdü. Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark atan Galatasaray'da başarıda en büyük pay şüphesiz Okan Buruk'un... Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın başında büyük maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 14 derbinin 10'undan 3 puan çıkarttı. 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 26 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Son 2 sezonda derbilerde oluşan puan durumuna bakıldığında ise G.Saray'ın ezeli rakiplerine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. Cimbom, 32 puanla zirvede yer alırken en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 17 puanı var. Okan Buruk, tüm zamanlarda derbilerde en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör konumunda. Buruk, yüzde 71 galibiyet yüzdesiyle zirvede yer alırken onu Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ignace Molnar takip ediyor (Yüzde 69).

HAZIRLIKLAR YARIN BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ı yenerek 28 puanla zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, 2 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, 11. haftayı BAY geçecek. Cimbom, bir sonraki maçını 7 Kasım'da Tottenham ile oynayacak.