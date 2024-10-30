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Müthiş dominasyon

Son iki sezonda alınabilecek 144 puanın 130’unu hanesine yazdıran Cimbom bu süreçte tam 42 galibiyet elde ederken, sadece 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Attığı 131 gole karşın 35 gol yiyen Cimbom, artı 96’lık averajıyla adeta inanılmazı başardı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Müthiş dominasyon

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Nefesleri kesen derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenerek zirvede maç fazlasıyla farkı 8 puana çıkaran Galatasaray, Süper Lig'de büyük bir dominasyon kurmuş durumda. Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluğun ardından bu sezon da hedefe emin adımlarla ilerleyen Sarı-Kırmızılılar lig tarihine geçecek istatistiklere imza atıyor.

BİR DAHA ULAŞILABİLİR Mİ?
Son 2 sezonda alınabilecek 144 puanın 130'unu hanesine yazdırarak adeta imkansızı başaran Okan Buruk'un ekibi bu süreçte 48 maçın 42'ini kazanarak tarihe geçecek bir galibiyet yüzdesine ulaştı. Galatasaray son 2 sezonda sadece 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken, rakip ağlara tam 131 gol gönderdi. Buna karşın kalesinde 35 gol gören Sarı-Kırmızılılar artı 96 averaja ulaşarak belki de bir daha ulaşılamayacak bir başarıya imza attı. Ligde oynadığı son 29 maçın 27'sini kazanan Cimbom sadece Fenerbahçe ve Kasımpaşa önünde 3 puana ulaşamadı.

ADETA KENDİSİYLE YARIŞIYOR
Geçen sezon Süper Lig'i 102 puanla tamamlayan ve rekor kıran Galatasaray bu sezon 10 haftada elde ettiği 28 puanla tarihinin en iyi ilk 10 hafta performasını da egale etti. Sarı-Kırmızılılar'ın bu performansını ne kadar sürdüreceği ve ligdeki puan farkının açılıp açılmayacağı büyük bir merak konusu.

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