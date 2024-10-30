İkisini de salıncaktan indireceğiz

G.Saray'dan yaylım ateşi... Sarı-Kırmızılılar Beşiktaş'ın derbi sonrası verdiği demeçlere sert bir cevap verip F.Bahçe'ye de ağır bir göndermede bulundu. Yapılan açıklamada, "Kurdukları bu çirkin ortaklık bir yerde bozulacak, sponsor kardeşler paranın değil doğrunun kazanacağını bir gün anlayacaktır. Onları beraber bindikleri salıncaktan teker teker indireceğiz" dendi.

UMARIZ UTANIRLAR

Sarı-Kırmızılılar ayrıca, "Umarız o gün gerçeği farkına varıp 'Galatasaray'a haddini bildiririz' ifadelerini kullandıkları ergen açıklamalardan biraz da olsa utanırlar. Her konuşmaya biz efendi diye başlayıp bulundukları her ortamda bize küfür edenlerin ve buna alkış tutanların lafta efendi olduklarına spor kamuoyu şahittir" ifadesi kullanıldı.