PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener Trabzon’da 4-3-3'e dönüyor

Jose Mourinho’nun Trabzon maçına forvette En Nesyri ile çıkması, Dzeko ve İrfan Can’ın yerine de Szymanski ve Tadic’i tercih etmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Fener Trabzon’da 4-3-3’e dönüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik adamı Jose Mourinho'nun, Trabzonspor maçında sistem değişikliğine gitmesi bekleniyor. Bodrum maçına çift forvetle çıkan Portekizli hocanın Trabzon karşısında tek forvetli 4-3-3'e döneceği ve forvette Faslı golcü Youssef En Nesyri'ye görev vereceği ifade ediliyor. Dzeko ve İrfan Can'ı kulübeye çekmesi beklenen Mourinho'nun bu isimlerin yerine Szymanski ve Tadic'i sahaya sürmesi bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcının Fred'in formsuzluğu nedeniyle orta sahada Amrabat'ın yanında İsmail'e görev verebileceği de gelen haberler arasında.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
Türk Telekom
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
SON DAKİKA