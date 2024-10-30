Enlerin takımı

G.Saray Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 9'unu kazanırken 1'inde berabere kaldı. Ligin namağlup tek takımı olan Aslan, en fazla gol beklentisi üreten takım. Sarı-Kırmızılılar ayrıca en fazla büyük şans yaratan, en fazla isabetli şut atan ve en iyi bitiricilik yüzdesine sahip takım konumunda. Cimbom, ligin en fazla ceza sahasında topla buluşan, en fazla ceza sahasından gol atan, en fazla korner atan ve en fazla kafa golü atan takımı sıralamasında da zirvede yer alıyor.

DURAN TOP GOLÜNDE DURMUYOR

Bu sezon ligde duran toplardan en çok go l atan takım G.Saray 13. golünü Beşiktaş filelerine yolladı. 5 kez frikikten, 4 kez kornerden ağları bulan Cimbom 3 kez taçtan, 1 kez de penaltıdan gol attı. Geçen sezon duran toptan 15 gol bulan Cimbom şimdiden 13 rakamına ulaştı.