Dişi Kanarya tam gaz

Euroleague Kadınlar'da Fenerbahçe, Villeneuve'yi üstün bir oyundan sonra 95-75 yenmeyi başardı. Aynı kupada ÇBK Mersin ise konuk ettiği Bourges önünde zorlanmasına rağmen karşılaşmayı 80-76 galip bitirdi.

BODRUM, 'DEMİREL' DEDİ

Fenerbahçe yenilgisi sonrası teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK'nın son olarak Hatayspor'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

KOLOSSOS-KARŞIYAKA

Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. haftasında bugün Yunan ekibi Kolossos'a konuk olacak. Rodos Adası'ndaki Kallithea Spor Salonu'nda oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.