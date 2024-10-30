Derbiye özel motivasyon

Fenerbahçe maçını kazanarak kötü gidişata son vermek isteyen Bordo-Mavililer, maça çok farklı bir motivasyon ile hazırlanacak. Oyuncu değişikliklerinin yanı sıra oyun planında da bazı değişiklikler yapmayı planlayan Şenol Güneş, futbolculara bu maçın önemini anlatacak. Bu sezon takıma katılan oyunculara da geçmişteki bu maçların nasıl bir atmosferde oynandığı ve camia için ne anlamlara geldiği aktarılacak. Ayrıca yönetim de takımın motivasyonunu daha da artırmak için özel bir prim vermeyi planlıyor.

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