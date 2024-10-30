PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beni kimse Fener’den alamaz

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a flaş açıklamalarda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024
Beni kimse Fener’den alamaz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a flaş açıklamalarda bulundu. Premier Lig'e bir gün dönmek istediğini söyleyen Portekizli hoca, "Ancak bu sezon ve gelecek sezon da Fenerbahçe'nin başında olacağım. Beni Fenerbahçe'den kimse alamaz"dedi. Bu sezon Lille maçında 94. dakikada VAR'ın penaltı kararıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendiklerini hatırlatan Mourinho, "M.United maçında ise stadyumdaki herkesin 'penaltı, penaltı' diye bağırdığı bir anda VAR devreye girmedi. Sonrasında ise kırmızı kart gördüm. Asla kazanamayacağım bir savaş" diye konuştu. Kendisine adil davranılmasını beklediğini söyleyen ünlü hoca, "Bana da herkes gibi davranılmalı. Sahada Lionel Messi olman ya da ilk maçına çıkmanın bir önemi yok. Kurallar Messi için de genç çocuk içinde aynı" diye konuştu.

KENDİM İÇİN ÖZEL BİR TAVIR İSTEMİYORUM
Her teknik adamın aynı davranışı hak ettiğini söyleyen Mourinho, "Ancelotti de olsan genç teknik direktör de olsan fark etmez. Kendim için de bunu istiyorum. Özel bir tavır istemiyorum" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Güneş tarlası vaadiyle milyonluk vurgun! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Türkiye PKK/YPG’yi vuruyor terörün hamisi kıvranıyor! ABD ordusu teröristlerle hasar tespit yapmaya çıktı
Türk Telekom
MEMURA-EMEKLİYE YENİ MAAŞ | Son anketten ne çıktı? Kim, ne kadar zam alacak?
Koç Holding’in eski ortağı milyarder Ratan Tata 110 milyon dolarlık mirasını köpeğine bıraktı!
Paraları hizmete değil konsere akıttı! CHP’li İBB’den Hadise’ye 6 milyonluk konser! Vatandaşlar isyan etti: Zehir zıkkım olsun
Devlet Bahçeli’nin ’iç cephe’ hamlesine Başkan Erdoğan’dan destek: Bu yaklaşım kadim devlet aklının binlerce yıllık tecrübesidir
ABD, İsrail’in çocuk katili olduğunu açık açık itiraf etti: İki düzine çocuğu öldürdü
Fenerbahçe’nin sağ beki Osayi Samuel hakkında flaş gelişme! O takım teklifle geliyor
Külliye’de 29 Ekim Özel Programı | Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte hayata geçirelim
Başkan Erdoğan’dan T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli açıklamalar
PKK’nın üst aklı talimat verdi! YPG’liler Avrupa ve Kanada sokaklarını birbirine katıyor: Basel’de Kill Erdoğan provokasyonu
TUSAŞ’a saldıran teröristler Türkiye’ye nasıl geldi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar’ın paylaşımları FETÖ’nün kirli düzenini ortaya koydu!
AFD’li Maximilian Krah’dan Türkiye ile ittifak kuralım mesajı! Başkan Erdoğan’a övgü... İtalya’yı geçtiler Fransa’dan güçlü olacaklar
SON DAKİKA