Beni kimse Fener’den alamaz

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sky Sports'a flaş açıklamalarda bulundu. Premier Lig'e bir gün dönmek istediğini söyleyen Portekizli hoca, "Ancak bu sezon ve gelecek sezon da Fenerbahçe'nin başında olacağım. Beni Fenerbahçe'den kimse alamaz"dedi. Bu sezon Lille maçında 94. dakikada VAR'ın penaltı kararıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendiklerini hatırlatan Mourinho, "M.United maçında ise stadyumdaki herkesin 'penaltı, penaltı' diye bağırdığı bir anda VAR devreye girmedi. Sonrasında ise kırmızı kart gördüm. Asla kazanamayacağım bir savaş" diye konuştu. Kendisine adil davranılmasını beklediğini söyleyen ünlü hoca, "Bana da herkes gibi davranılmalı. Sahada Lionel Messi olman ya da ilk maçına çıkmanın bir önemi yok. Kurallar Messi için de genç çocuk içinde aynı" diye konuştu.

KENDİM İÇİN ÖZEL BİR TAVIR İSTEMİYORUM

Her teknik adamın aynı davranışı hak ettiğini söyleyen Mourinho, "Ancelotti de olsan genç teknik direktör de olsan fark etmez. Kendim için de bunu istiyorum. Özel bir tavır istemiyorum" diye konuştu.