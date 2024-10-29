Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan fark var. Galatasaray, derbilerde, benim dönemimde, 2.5 senede çok fazla derbi kazandı. Derbi oynamaya alışkın bir takımız. Kazanmak istiyorduk. Hak ettiğimiz bir maç oldu. Oyuncularım istekli ve motiveydi" dedi.

SİHİRLİ BİR SOL AYAĞI VAR

Buruk, "Taraftarlarımız bize her zamanki gibi büyük destek verdi. Hep oyun içerisindeydiler. Beşiktaş gibi bir rakibe çok pozisyon vermeden bitirdik. Golü uzaktan şutla yedik. Geçiş hücumları oldu" ifadelerini kullandı. Buruk maçın yıldızlarından Sara için övgü dolu sözler sarf etti. Okan hoca, "Sara ayağı çok temiz bir oyuncu. Sol ayağı sihirli. Duran toplarda bunu görüyoruz. İsteyerek, inanarak aldık. Çok iyi niyetli. Çok çabuk adapte oldu. İnsani kalitesi de çok yüksek. Arkadaşlarına hızlı bir şekilde adapte oldu" diye konuştu.

PAYLAŞIM SAVAŞLARI

G.Saray, Beşiktaş'a tahterevallili gönderme yaptı. Beşiktaş ise yavru aslanlı görsele 'Düdüklerin Efendisi' yazarak cevap verdi.

DERBİ SONRASI BÜYÜK COŞKU

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip Beşiktaş galibiyetini soyunma odasında büyük bir coşkuyla kutladı.