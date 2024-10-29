PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu

Okan Buruk, "Galatasaray benim dönemimde çok fazla derbi kazandı. Hak ettiğimiz bir maç oldu. Oyuncularım istekli ve motiveydi" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024
Okan Buruk, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan fark var. Galatasaray, derbilerde, benim dönemimde, 2.5 senede çok fazla derbi kazandı. Derbi oynamaya alışkın bir takımız. Kazanmak istiyorduk. Hak ettiğimiz bir maç oldu. Oyuncularım istekli ve motiveydi" dedi.

SİHİRLİ BİR SOL AYAĞI VAR
Buruk, "Taraftarlarımız bize her zamanki gibi büyük destek verdi. Hep oyun içerisindeydiler. Beşiktaş gibi bir rakibe çok pozisyon vermeden bitirdik. Golü uzaktan şutla yedik. Geçiş hücumları oldu" ifadelerini kullandı. Buruk maçın yıldızlarından Sara için övgü dolu sözler sarf etti. Okan hoca, "Sara ayağı çok temiz bir oyuncu. Sol ayağı sihirli. Duran toplarda bunu görüyoruz. İsteyerek, inanarak aldık. Çok iyi niyetli. Çok çabuk adapte oldu. İnsani kalitesi de çok yüksek. Arkadaşlarına hızlı bir şekilde adapte oldu" diye konuştu.

Beşiktaştan Galatasarayın tahterevalli paylaşımına çok sert yanıt: Düdüklerin efendisiBeşiktaştan Galatasarayın tahterevalli paylaşımına çok sert yanıt: Düdüklerin efendisi
Beşiktaş'tan Galatasaray'ın tahterevalli paylaşımına çok sert yanıt: Düdüklerin efendisi

PAYLAŞIM SAVAŞLARI
G.Saray, Beşiktaş'a tahterevallili gönderme yaptı. Beşiktaş ise yavru aslanlı görsele 'Düdüklerin Efendisi' yazarak cevap verdi.

DERBİ SONRASI BÜYÜK COŞKU
Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip Beşiktaş galibiyetini soyunma odasında büyük bir coşkuyla kutladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yıldönümü! TOG’dan Marmaray’a Cumhuriyet prestij eserlerle taçlandı
Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan’ın programı belli oldu
Kalyon
Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası A Spor Muhabiri Emre Kaplan’a yumruklu saldırı | Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı
Kuzey Marmara Otoyolu
Milyonların gelirine asgari ücret ayarı! Gözler komisyonda: Hangi ödemelere yansıyacak?
Türk Telekom
CANLI | Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den İran’a yeni saldırı hazrılığı | Mısır’ın ateşkes teklifini Netanyahu reddetti!
EMEKLİYE EK ZAM: Kök aylıklar artırılacak! Taban aylık ödemesi yeniden masaya yatırılacak
ÖZEL | Victor Osimhen Galatasaray’da kalacak mı? Derbi sonrası açıkladı
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu: Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecek
Koza Holding
Aslan kafasını kullandı! Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 yendi
FETÖ’de iç savaş başladı! Örgütün parasını hortumlayan Uzun Cevdet’ten, iblis Gülen ölmeden önce videolu hazırlık
Nevşehir’de eski koca vahşeti! Boşandığı eşine otomobilde kurşun yağdırdı
SON DAKİKA