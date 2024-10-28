Cimbom Beşiktaş’ı her iki kanattan vurmaya çalışacak!

Beşiktaş önünde kazanarak hem liderliğini hem de yenilmezliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un yaşadığı rahatsızlığa rağmen Siyah-Beyazlılar'ı çok iyi analiz ettiği öğrenildi.

FAZLA AÇIK VERİYORLAR

Özellikle Beşiktaş'ın 1-0 kazanmasına rağmen savunmada büyük problemler yaşadığı Lyon maçını tekrar tekrar izleyen tecrübeli hocanın rakibi imha planını belirlediği ifade edildi. Alınan bilgilere göre; Beşiktaş'ın her iki beki Svensson ve Masuaku'nun çok fazla açık verdiğini tespit eden Buruk'un hafta boyunca idmanlarda kanat hücumları üzerinde durduğu öğrenildi. Başarılı teknik adamın Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den sürekli bu iki futbolcuyu zorlamasını istediği, ayrıca görev almasını durumunda Mertens ve Sallai'nin kanat akınlarına destek vereceği belirlendi.

BASİT TOP KAYBI YAPMAYIN

Barış ve Yunus'tan Osimhen ile Icardi'yi sürekli ceza sahasında topla buluşturması talimatını veren Okan Buruk'un santra ile beraber baskılı bir oyun planladığı gelen bilgiler arasında. Tecrübeli hocanın ayrıca savunma ve orta alan oyuncularını basit top kaybı yapmamaları konusunda uyardığı da öğrenildi.