Son karar 4-4-2

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak derbide 4-4-2 sistemine geri dönecek. Tecrübeli teknik adam, 4'lü sistemde savunmada daha az sıkıntı yaşandığını düşündüğü için eski sisteme dönme kararı aldı.

Aslan, ligde gol yemediği maçlar olan Antalyaspor ve Alanyaspor'a karşı 4'lü savunma ile mücadele etmişti. Ayrıca Okan hoca, Mertens, Icardi ve Osimhen'in aynı anda sahada olması durumunda yine savunmada zafiyet yaşanacağını düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın 4'lü savunmanın solunda Jakobs'un yokluğunda Berkan Kutlu'ya görev vermesi bekleniyor.