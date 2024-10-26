Mourinho’nun M.United karşısına takım elbise ile çıkması tartışma yarattı

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Manchester United ile 1-1 berabere kalırken, oynanan olumlu futbol takım üzerindeki kara bulutları biraz da olsun dağıttı. Geceye damga vuran isimlerden birisi ise Jose Mourinho oldu.

Bugüne kadar oynanan maçlarda eşofman ve tişört giymeyi tercih eden Portekizli teknik adamın İngiliz devinin karşısına takım elbise ile çıkması sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Yapılan bazı yorumlarda, "Mourinho bizim ligi küçümsüyor. Avrupa'da ise kendine vitrin yapıyor" ifadeleri kullanıldı. Mourinho son oynanan Samsunspor maçına eşofman ve uzun kollu bir triko ile çıkmıştı. Ancak Manchester United önündeki görüntü kimsenin dikkatinden kaçmadı. Tecrübeli hocanın kariyer planlarında yeniden İngiltere'ye dönmek olduğu ve bu nedenle bu karşılaşmaya her açıdan çok özel şekilde hazırlandığı da öne sürülüyor.