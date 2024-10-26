Aslan’ın kozu Sami Yen

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, evinde oynadığı son 7 maçta ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, iç sahada oynadığı son 4 maçı da kazanmayı başardı. Son 7 maçta ise 6 galibiyet alırken 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda hiç yenik duruma düşmedi. 13 gol atarken sadece 4 gol yedi. Galatasaray, Beşiktaş'a karşı evinde en son 27 Şubat 2017'de kaybetti. Rakibine yaklaşık 7.5 yıldır kaybetmiyor.

14 MAÇTA 10 GALİBİYET

G.Saray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 14 karşılaşmada 10 galibiyet elde ederken, Siyah-Beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 23 gole Kartal, 11 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon evinde 2-1 kazanmıştı. Okan Buruk'lu Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'ye karşı ise 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet elde etti.