Tuvana Türkay bacak ağrısı yüzünden operasyon geçirdi!

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, setlerden setlere koştu. Ancak bir gün şiddetli bacak ağrısı yaşayınca çok korktu. Gitmediği doktor yoktu. Ancak ağrıları gün geçtikçe artıyordu. Türkay daha sonra Doç. Dr. Cesur Samancı'ya koştu.

Yapılan tahlillerde Türkay'ın ciddi varis sorunları yaşadığı belirlenince Samancı hemen tedaviye koyuldu. Samancı tarafından ameliyata alınan Türkay, sağlığına kavuştu. Güzel oyuncu doktorunun sosyal medya hesabından önemli uyarılarda bulundu: Uzun süredir bacak ağrısı vardı. Kramplar ve bacak şişmesi yüzünden zor günler geçiriyordum. Varislerim de vardı. Sonra Cesur hocayla tanıştım. Operasyon geçirdim. Varis çorabı giyiniyorum. Samancı ise şöyle konuştu: Tuvana'nın yaşı genç olmasına rağmen bu hastalığı yaşadı. Çünkü annesi de aynı sorunla karşılaşmış. Yani genetik. Bu durum ileri yaş ve sigara içenler için büyük risk. Çünkü akciğerlere pıhtı atıp ölümcül sonuçlara yol açabilir.