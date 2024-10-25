PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okan Buruk'lu Galatasaray bu sezonki istatistikleriyle dikkat çekiyor!

Buruk’la ilk sezonunda 2.3 gol ortalaması yakaladı. Kalesinde 0.8 gol gördü. Geçen sezon da 2.3 gol ortalaması tuttururken 0.9 gol yedi. Bu sezon ise 2.5 gol ortalaması ile oynarken kalesinde gördüğü gol ortalaması 1.53’e çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ekim 2024
Okan Buruk’lu Galatasaray bu sezonki istatistikleriyle dikkat çekiyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

G.Saray, Okan Buruk ile birlikte 3 sezonda dikkat çekici istatistikler yakaladı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray, 2022- 2023 sezonunda 91 gol atarken 32 gol yedi. 2.41 puan ortalaması yakaladı. 2.3 gol ortalaması ile oynayan Cimbom'un kalesinde gördüğü gol ortalaması ise 0.82 oldu.

2023-2024 sezonunda ise 129 gol atarken 55 gol yedi. Yine 2.41 puan ortalaması yakaladı ve gol ortalaması da 2.3'tü. Kalesinde gördüğü gollerin ortalaması ise 0.98'di. Bu sezon 15 maça çıkan Sarı- Kırmızılılar daha çok üretiyor, daha çok pozisyona giriyor ama savunmasında daha çok açık veriyor. Bu durum istatistiklere de yansımış durumda. Aslan bu sezon çok atıyor ama çok da yiyor. 15 maçta 38 gol atan Galatasaray, 2.5 gol ortalaması ile mücadele ediyor. 23 gol yiyen Aslan'ın kalesinde gördüğü gollerin ortalaması ise 1.53. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon 10 maç kazanırken, 2.13 puan ortalaması yakaladı.

DERBİ STARTINI VERDİ
Cimbom, pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İblis Fetullah Gülen’e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi
MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı! 34 terör örgütü PKK hedefi imha edildi
MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Ocak’ta tüm gelirler yükselecek! Kime, nasıl yansıyacak?
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 5 ülkeye yeni büyükelçi
Geberen iblis başı Fetullah Gülen’in cenazesinde FETÖ üyeleri yüzlerini gizledi!
ÖZEL | Jose Mourinho’dan hakem açıklaması! O an için konuştu
FETÖ’de kavga kızışıyor! Örgüt üyeleri saflarını belli etti
ÖZEL | Osayi Samuel’den maç sonu sözleşme açıklaması!
TUSAŞ saldırısı sonrası güvenlik zirvesi! Başkan Erdoğan ayağının tozuyla topladı
Kartal’dan görkemli siftah! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Lyon’u 1-0 yendi
CANLI | Şam ve Humus’ta patlama! Gizli belgeler ifşa oldu İsrail saldırıyı erteledi: Hizbullah füzeleri gösterdi
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Stadyumlar kanla dolacak diye tehditler savuran FETÖ elebaşı Fetullah Gülen stadyumdan cehenneme postalandı!
Terör örgütü KCK/PKK’dan teröristbaşı Abdullah Öcalan mesajı... Kararına uyacaklar!
TUSAŞ saldırısının arka planı! Türkiye’nin ’iç cephe’ hamlesi ’teröristan’ planını alaşağı etti | Suriye’de artan YPG/ABD tehlikesi
SON DAKİKA