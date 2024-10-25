Okan Buruk’lu Galatasaray bu sezonki istatistikleriyle dikkat çekiyor!

G.Saray, Okan Buruk ile birlikte 3 sezonda dikkat çekici istatistikler yakaladı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray, 2022- 2023 sezonunda 91 gol atarken 32 gol yedi. 2.41 puan ortalaması yakaladı. 2.3 gol ortalaması ile oynayan Cimbom'un kalesinde gördüğü gol ortalaması ise 0.82 oldu.

2023-2024 sezonunda ise 129 gol atarken 55 gol yedi. Yine 2.41 puan ortalaması yakaladı ve gol ortalaması da 2.3'tü. Kalesinde gördüğü gollerin ortalaması ise 0.98'di. Bu sezon 15 maça çıkan Sarı- Kırmızılılar daha çok üretiyor, daha çok pozisyona giriyor ama savunmasında daha çok açık veriyor. Bu durum istatistiklere de yansımış durumda. Aslan bu sezon çok atıyor ama çok da yiyor. 15 maçta 38 gol atan Galatasaray, 2.5 gol ortalaması ile mücadele ediyor. 23 gol yiyen Aslan'ın kalesinde gördüğü gollerin ortalaması ise 1.53. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon 10 maç kazanırken, 2.13 puan ortalaması yakaladı.

DERBİ STARTINI VERDİ

Cimbom, pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün ara vermeden başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda oyuncuların bir hayli moralli oldukları gözlendi.