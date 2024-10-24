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Zirve için kırılma maçı

Üst üste galibiyeti bulunmayan Bordo- Mavililer, hafta sonu İzmir’deki Göztepe maçında bu şanssızlığını kırmak ve yükselişini sürdürmenin hesabını yapıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Zirve için kırılma maçı

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Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda karşılaşacağı Göztepe karşılaşmasına odaklandı. Şenol Güneş'in öğrencileri bu maçla bazı şeyleri değiştirmek istiyor. 19 takımlı ligde en fazla berabere kalan takım olan (6) Bordo-Mavililer'in tek hedefi 3 puan. Trabzonspor, Göztepe karşısında kazanarak bu sezon ilk kez üst üste kazanmak ve şanssızlığını kırmak istiyor. Geçtiğimiz hafta aldığı 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle 3 basamak birden yükselen Fırtına, İzmir'den zaferle dönmenin planlarını yapıyor. Ligdeki namağlup üç takımdan biri olan Karadeniz temsilcisi, ayrıca ilk deplasman zaferini elde etmenin de peşine. Öte yandan oyuncuların antrenmanlarda oldukça istekli olduğu ve bu arzularını da teknik ekibe yansıttığı öğrenildi.

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