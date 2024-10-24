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Oosterwolde’nin yerine de Cuyper

Fenerbahçe, Hollandalı yıldızın şok sakatlığı sonrasında Club Brugge’un 23 yaşındaki Belçikalı sol beki De Cuyper’i gündemine aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024
Oosterwolde’nin yerine de Cuyper

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Fenerbahçe'de Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde, Samsunspor maçında sakatlanması moralleri bozdu. Sarı-Lacivertliler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olan genç yıldızın yerine arayışlara başladı. Fenerbahçe'de gündeme gelen isim ise Belçika ekibi Club Brugge'da forma giyen Maxim De Cuyper oldu. Kanarya'dan yetkililerin önceki gün Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Milan-Club Brugge maçında 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu izlediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin devre arasında Club Brugge'un kapısını çalması ve transferi bitirmesi bekleniyor. De Cuyper'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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