Kartal’ı sıkıntı bastı

Sakatlıklar Beşiktaş'ta can sıkıyor. Siyah-Beyazlılar kritik Lyon ve Galatasaray maçları öncesi zorlu bir dönemden geçiyor. Beşiktaş'ta; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Paulista ve Rashica'nın durumu Van Bronckhorst'un elini kolunu bağladı. Yarınki Lyon ve sonraki Galatasaray derbisi öncesi bu futbolcuların durumu belirsizliğini koruyor. Kartal'da; Paulista, Lyon maçında forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncu dışında; Milot Rashica da Fransa'da görev yapamayacak. Öte yandan Paulista ve Rashica'nın Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. Mert Günok'un Konyaspor maçında sakatlanması ise takımda her şeyi alt üst etti. Lyon maçında forma giyemeyecek milli file bekçisinin, Galatasaray derbisinde de oynamasının zor olduğu bildirildi. Kartal'da teknik heyet Mert Günok'un yokluğunda kaleyi Ersin Destanoğlu'na teslim etmek istiyor. Ağrıları devam eden kaleci, son antrenmanda kendini deneyecek. Ersin, kendini iyi hissederse Lyon maçında sahada yer alacak. Ancak; 23 yaşındaki ismin derbi de düşünülerek riske edilmemesi halinde ise Lyon maçında kale 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin'e emanet edilecek.

LYON'DA DÜDÜK OSMERS'İN

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın deplasmanda Fransız Olympique Lyon ile oynayacağı maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers görev yapacak.