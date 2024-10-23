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Fenerbahçe'de 21 milyon Euro'luk şok gerçek

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler yapılan 2 yıllık anlaşma gereği Jose Mourinho’nun bu sezonki maaşı olan 10.5 milyon Euro’yu peşin olarak verdi...Eğer Portekizli hoca gönderilirse gelecek sezonki maaşı ve sözleşmede yazan 10.5 milyon Euro'luk tazminatla beraber 21 milyon Euro ödeneceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Fenerbahçe’de 21 milyon Euro’luk şok gerçek

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Samsunspor beraberliği sonrası Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi Jose Mourinho. Oynanan futbol ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşülmesi bardağı taşırdı. Artık geleceği çok ciddi şekilde tartışılmaya başlanan Mourinho ile ilgili şok edici bir gerçek de gün yüzüne çıktı.

AYRILIK HİÇ DE KOLAY DEĞİL
Samsunspor maçının ardından yönetimin tecrübeli teknik adam ile yolları ayırmayı düşünmeye başladığı öne sürülmüştü. Ancak bu ayrılığın hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Jose Mourinho'nun bu sezonki maaşı olan 10.5 milyon Euro yapılan anlaşma gereği peşin olarak verildi. Eğer yönetim, 61 yaşındaki hoca ile yolları ayırırsa sözleşmede yazan maddeye önce öncelikle önümüzdeki maaş olan 10.5 milyon Euro ödenecek. Ardından da 10.5 milyon Euro'luk tazminat maddesi devreye girecek.

ALİ KOÇ 'DEVRE ARASI' DİYOR
Böylelikle olası bir Mourinho ayrılığının Fenerbahçe'ye faturası tam 21 milyon Euro (Yaklaşık 770 milyon lira) olacak. Bu sezon için ödenen 10.5 milyon Euro da dikkate alındığında tablo çok daha fazla ağırlaşacak. Ancak TAKVİM'in aldığı bilgilere göre Başkan Ali Koç'un gündeminde şu anda Mourinho'nun ayrılığı yok. Koç'un en azından devre arasını görmek istediği belirtiliyor.

HAYAT ONA GÜZEL!
Fenerbahçe'ye imzası dünya genelinde büyük ses getiren Jose Mourinho'nun İstanbul'daki yaşamı gündem oldu. İngiliz basında yer yer alan habere göre; Mourinho boğaz manzaralı lüks bir otelde kalıyor. Otelde en ucuz gecelik süit 1000 Sterlin fiyattan başlıyor. Her sabah yüzen dünyaca ünlü teknik adamın yemek konusunda favorilerinden biri döner. Tecrübeli çalıştırıcının, Beşiktaş'ta favori dönercisi olduğu ve arada buraya gittiği aktarıldı. Bir başka ilginç detay ise 61 yaşındaki teknik adamın otelde hemen hemen her akşam aynı yemekleri yediği. Portekizli hocanın akşam yemeğinde; tavuk çorbası, margarita pizza, dondurma ve maden suyu tercih ettiği belirtildi.

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