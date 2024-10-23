Emekliye yeni taban aylık

Emekliler yaklaşan Ocak zammını merakla bekliyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program'da (OVP) da 2024 yılı enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 13.44 zam alacak. Ekonomistlerle yapılan anketlerdeki enflasyon tahminleri ise Ocak zammının yüzde 14.60- yüzde 16.43 aralığında olabileceğine işaret ediyor.

ENFLASYON AYARI

Zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. TÜİK'in açıklayacağı verilerle enflasyon zammı netleşecek. Bu oran emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. Ayrıca taban aylık artışı da masaya yatırılacak. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, bu kapsamda Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor. Eğer taban aylıkta değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada Ocak ayında değişiklik olmayacak. Bunun önüne geçmek için taban aylığın da Ocak zammı oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda taban aylık ödemesinin 14 bin lirayı aşması söz konusu olacak. En düşük ödeme yüzde 13.44 artış yapılırsa 14 bin 180, yüzde 16.43 zam olması halinde 14 bin 554 liraya yükselecek. Zam oranı daha yüksek tutulup 15 bin lira seviyeleri de görülebilecek.

MUTLAKA KONUŞULACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün yaptığı açıklamada, bütçede ücretlerle ilgili artış oranı konulmadığını belirterek, "Asıl merak edilen konu asgari emekli ücreti. Geldiğimiz noktada 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Bununla ilgili konuşmalar mutlaka olacaktır" ifadesini kullandı.

NASIL UYGULANACAK?

Yeni taban aylıkla ilgili kararın Ocak ayı başında zam oranının belli olmasından sonra verilmesi bekleniyor. Artış yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Bu nedenle bir yasa teklifi hazırlanarak Meclis'e sunulacak. Yasanın ardından da düzenleme aynı ay maaşlara yansıyacak. Önce kök aylık ve ek ödeme yeni zam oranıyla hesaplanacak. Elde edilen tutar yeni taban aylığın altındaysa, yapılacak ödeme Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak.

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