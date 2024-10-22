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Mourinho camianın hedef tahtasında! Fenerbahçe'de büyük isyan var

Sarı-Lacivertliler yüzde 50.1 topla oynama ile Süper Lig’de 12. sırada, 329 başarılı pasla 10. sırada, 9.5 top çalma ile de 11. sırada yer alıyor. Hiçbir istatistikte zirvede olmayan Mourinho’nun Fener’i başarılı ikili mücadele sayısı ve yüzdesinde ise son sırada bulunuyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Mourinho camianın hedef tahtasında! Fenerbahçe’de büyük isyan var

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Jose Mourinho yönetiminde sezona çok iddialı başlayan ancak Samsunspor beraberliği ile lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de büyük isyan var. Camianın hedef tahtasında ise hem oynattığı futbol hem aldığı sonuçlar hem de maç sonu açıklamaları ile Mourinho bulunuyor. Tecrübeli hoca, Samsunspor beraberliğinin ardından basın toplantısında kendisine futbolcu tercihlerini soran gazetecilere, "İrfan kulübedeydi. Tadic oynadı. Sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Şimdi de Oğuz diyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Maçları efektif şekilde analiz edip anlayabilirsiniz" yanıtını vermişti.

Ancak rakamlar Mourinho'nun başarısızlığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Fenerbahçe ilk 8 hafta itibariyle hiçbir istatistikte ligin zirvesinde yer almıyor. Buna karşın Sarı-Lacivertliler yüzde 50.1 topa sahip olarak ligde 12. sırada, 329 başarılı pasla da 10. sırada bulunuyor. Maç başına sadece 9.5 top çalabilen Fener bu alanda ise 11. durumda. Daha da vahimi Mourinho'nun ekibinin maç başına 7.6 ikili mücadele kazanma ve yüzde 51.3 ikili mücadele kazanma istatistiği ile ligin dibine demir atmış durumda. Fener geçen sezon İsmail Kartal'la bu istatistiklerde zirvede yer alıyordu.

50.1
Bu sezon 8 Süper Lig maçında ortalama yüzde 50.1 topa sahip olan Fenerbahçe bu alanda son 10 sezonun en düşük oranına ulaştı.

329
Samsunspor deplasmanında çok mahkum bir oyun oynayan Fenerbahçe bu sezon maç başına 329 isabetli pas yaparak sınıfta kaldı.

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