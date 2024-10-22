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Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde istatistikleri paramparça etti

Cimbom Okan Buruk’la ligde 2.5 yılda 83 maça çıkarken 69 galibiyet elde etti. Sarı- Kırmızılılar, Buruk öncesi 69 galibiyete 4 sezonda tam 137 maçta ulaşabilmişti. Yine deplasmanda 41 maçta alınan 32 galibiyet ise daha önceki 4 sezonda tam 76 maçta gelmişti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ekim 2024
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde istatistikleri paramparça etti

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Son iki sezonun şampiyonu olarak Galatasaray 9 hafta sonunda Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Antalya'da 3-0 kaznıp gövde gösterisi yapan Aslan, Okan Buruk yönetiminde adeta istatistikleri alt üst ediyor.

İNANILMAZ İSTATİSTİK
Tecrübeli hoca yönetiminde ligde 83 maça çıkan Cimbom tam 69 galibiyet elde etti. Oysa ki Galatasaray, Buruk öncesi 4 sezonda 146 maç yaparken 75 kez kazanabilmişti. Bu süreçte 69. galibiyet ise tam 137 karşılaşma oynandıktan sonra gelmişti.

ARADA BÜYÜK FARK VAR
Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'la beraber deplasmanda da müthiş istatistikler elde etti. Son 2.5 sezonda 41 dış saha maçında 32 galibiyet geldi. Galatasaray, başarılı hoca göreve gelmeden önce 5 sezonda çıktığı 90 deplasman karşılaşmasında 38 kez 3 puan alabilmişti. 32. galibiyet ise 4 sezonda 76. karşılaşmanın sonunda gelmişti.

ARTIK GÖZÜ 5. YILDIZDA
Galatasaray'ın başında 109 resmi maça çıkan Okan Buruk 82 kez kazanırken 2.37 puan ortalaması elde etti. Bu süreçte çıktığı karşılaşmaların yüzde 75'ini kazanan Cimbom 254 gol atarken, 107 gol yedi. Şu anda maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 5, Fenerbahçe'nin ise 8 puan önünde olan Galatasaray gözünü üst üste 3. şampiyonluğa ve 5. yıldıza dikti.

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