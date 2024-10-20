Trabzonspor, Başakşehir’i yıktı! Galibiyet golünü 90+1’de Edin Visca attı

Trabzonspor Başakşehir'i 90+1'de attığı golle devirdi: 1-0. Bordo-Mavililer, 22. dakikada gole çok yaklaştı. Draguş'un şutunda savunmadan dönen topu Cham, Visca'nın önüne bıraktı. Tecrübeli oyuncunun şutunda, top az farkla üsten dışarı çıktı. 28'de Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Malheiro'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi. 40'ta Cham'ın kullandığı köşe vuruşunda Lundstram'ın yakın mesafeden kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

OZAN YÜZDE 100'Ü KAÇIRDI

68'DE Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Piatek ön alan baskısıyla topu kazandı. Sol kanatta bomboş olan Kemen'e vermek yerine kaleyi denedi ve top çerçeveyi bulmadı. İstanbul ekibi mutlak bir golden oldu. 82. dakikada Başakşehir'de Joao Figueiredo golü buldu fakat daha öncesinde ofsayt kararı çıktı. 90+1'de Eren'in ceza sahasının ortasına gönderdiği topu gelişine karşılayan Visca golü buldu: 1-0. 90+3'te Ozan Tufan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanladı. Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

LİGDEKİ İKİNCİ GOLÜ

Trabzonspor'un yıldızlarından Edin Visca bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü attı. Bordo-Mavililer'in 34 yaşındaki yıldızı, Konyaspor'dan sonra Başakşehir filelerini de havalandırdı.

BİR GÜNEŞ BİNLERCE IŞIK SAÇAR!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1000. maçına çıktı. Trabzonspor, "Bir Güneş binlerce ışık saçar! Kariyerinde 1000. maçına çıkan ve Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane teknik direktörümüz Şenol Güneş'i tebrik ediyoruz" paylaşımını yaptı.



TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor maçına Bordo-Mavili taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Papara Park'ın büyük bölümünde boşluklar gözlendi. Az sayıdaki Trabzonspor taraftarları yağışlı havaya rağmen takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi.

13 YIL SONRA İLK

Aralık 2010-Mayıs 2011'den (2 galibiyet) bu yana ilk kez Başakşehir'i üst üste 2 Süper Lig maçında mağlup eden Trabzonspor, bu 2 galibiyetini de 1-0'lık skorlarla aldı. Fırtına, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 7 maçta 1 kez kaybetti.