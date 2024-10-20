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Okan Buruk, Antalya galibiyeti sonrası takımına övgü yağdırdı

Galatasaray Teknik Direktörü, "Bu takımla gurur duyuyorum. Dünya çapında usta futbolcularımız var.Karakterleri çok etkileyici" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ekim 2024
Okan Buruk, Antalya galibiyeti sonrası takımına övgü yağdırdı

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Okan Buruk, Antalyaspor maçında aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başarılı hoca, "Doğum günüm güzel bir maça denk geldi. En önemlisi oyuncularımın performansları, istekleri, duyguları. O duygusal bağı hep kuruyoruz. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Dünya çapında oyuncular. Karakterleri ve insanlıkları çok etkileyici. Galatasaray formasını onların üzerinde görmek gurur veriyor. Galatasaray altyapısından yetişmiş biriyim, Galatasaray formasıyla böyle kaliteli oyuncular görmek beni mutlu ediyor" ifadesini kullandı.

AVRUPA'DA KUPA ÖNEMLİ
Ligin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Ama Avrupa'da kupa kazanmak çok önemli. Kolay değil, Lig ve Avrupa iki önemli hedef. Doğum günü hediyesi olarak bu maçı ama lig ve Avrupa'da kupa istedim. Her sene yeni oyuncular katılıyor. Bu bir süreç. Bugün oyun içinde iyi işler yaptık. Onlara teşekkür ediyorum"diye konuştu.

ASLAN'DAN REKOR
Aslan yeni bir rekora imza attı. Süper Lig'de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde ligin 12. haftasındaki Hatayspor mücadelesinde 2-1'lik skorla alan Galatasaray Antalyaspor'u da yenerek ligdeki son 13 deplasmandan 3 puanla ayrıldı. Böylece yeni bir rekora imza atmış oldu.

BARIŞ'IN YERİNE SALLAI İLK 11'DE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor ile ligde son oynadıkları maçta ilk 11'de forma verdiği Barış Alper Yılmaz'ın yerine Antalyaspor karşısında Sallai'ye şans verdi. Barış Alper ise maça yedek kulübesinde başlamak zorunda kaldı.

JAKOBS, ELFSBORG MAÇINDA ÇOK ZOR
Antalya maçında İsmail Jakobs ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Okan Buruk maç sonrası "Adalesinde sertlik hissetti. MR'ına bakacağız. Elfsborg maçı zor. Beşiktaş maçına bakacağız. Önemli bir oyuncu. Çok fazla seçeneğimiz olmadığı bir mevki" dedi.

KAAN'DA KORKULAN OLMADI
Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Sarı-Kırmızılılar'da Kaan Ayhan, Antalya sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Beşiktaş maçında olmayacaktı. Kaan kart görmeyince tehlike önlendi.

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