Cezası 100 bin TL: Fiş kesmeyen kadar almayan da suçlu olacak!

Ticari işlemlerde fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmemesi ya da farklı mahiyetteki belgelerin düzenlenmesi durumunda kesilecek cezalara ilişkin usul ve esasları belirlendi. Buna göre, Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin 1 takvim yılı içerisinde birden fazla kez verilmemesi veya alınmaması durumunda, alıcıya ve satıcıya artırımlı şekilde vergi cezası uygulanacak. Örneğin, fatura düzenlememede asgari ceza tutarı birinci tespitte 10 bin lira iken, ikinci tespitte 20 bin lira, üçüncü tespitte 30 bin lira, dördüncü tespitte 40 bin lira, beşinci tespitte 50 bin lira, altıncı ve sonraki tespitlerde ise 100 bin liraya kadar çıkacak.

BİLDİREN KURTULACAK

Belge düzenleme yükümlülüğü bulunanların bunu yerine getirmemeleri ve alıcı tarafından da vergi dairesinin bilgisine girmeden en geç 5 iş günü içerisinde bu durumun vergi dairesine bildirilmesi durumunda alıcıya ceza kesilmeyecek. Buna göre, fiş, fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin düzenlenmediği durumlarda, belgeyi almakla yükümlü kişiler kendilerine belge düzenlenmediğini 5 iş günü içerisinde kendiliğinden vergi dairesine bildirirlerse bu kişilere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Belgeyi düzenlemeyenler ise 3 kat daha fazla özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.