Milli aradan iyi dönüyor

Fenerbahçe'ye milli ara sonrası yarıyor. Süper Lig'de yarın Samsunspor ile karşılaşacak olan Sarı- Lacivertliler son 3 yıldaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler, milli ara sonrası Süper Lig'de son 3 yılda oynadığı 10 maçta 7 galibiyet almayı başardı. 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı. Kanarya bu sezon milli ara sonrası oynadığı ilk maçta Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerken ikinci milli arada da Adana Demirspor'u evinde 4-2'lik skorla geçmeyi başardı. Fenerbahçe, son 10 yılda milli ara sonrası Trabzonspor ve Beşiktaş'a kaybetti.

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