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Fenerbahçe, İngiliz yıldız Ryan Kent ile hem sahada hem de kasada kaybetti!

Sözleşmesi feshedilen Kent’in 2.5 milyon Euro olan maaşının bu sezonki ve önümüzdeki sezonki kısmını aldığı da iddia edildi. Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkıp 1 gol atabilen İngiliz futbolcu çok büyük bir hüsran olarak taraftarın hafızasına yer etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Fenerbahçe, İngiliz yıldız Ryan Kent ile hem sahada hem de kasada kaybetti!

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Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Rangers'la sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i bedelsiz olarak kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Ancak geride kalan 1.5 yılda ortaya çıkan tablo beklentilerin tam tersi oldu. Geçen sezon Dusan Tadic transferi sonrası gözden düşen ve ikinci devre ismi Süper Lig kadrosundan çıkarılan İngiliz futbolcuyla önceki gün yollar ayrıldı.

MOURINHO DA ONU İSTEMEDİ
Sezon başında Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği Kent kendisine gelen sayısız teklife rağmen ayrılmayı tercih etmemişti. Yapılan uzun pazarlıkların ardından Kent'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Ancak yıldız futbolcu sahada olduğu kadar işin ekonomik kısmında da Fenerbahçe'yi hüsrana uğrattı. Yıllık garanti ücreti 2.5 milyon Euro olan Kent'in bu sezonki ve gelecek sezonki maaşını da Sarı-Lacivertli kulüpten aldığı iddia edildi.

SADECE 804 DAKİKA OYNADI
3 yıl daha sözleşmesi olan ve sadece son sezonunun ücreti bırakan Kent'in böylece 1.5 yılda Fenerbahçe'den 7.5 milyon Euro aldığı belirtildi. Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar 19 maça çıkabilen ve 804 dakika sahada kalabilen Ryan Kent sadece 1 gol ve 2 asistlik katkı verebildi.

NE UMDU NE BULDU
Birçok önemli takımın teklifini geri çevirerek Fenerbahçe'ye gelen Ryan Kent'in İstanbul hikayesi kısa sürdü.

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