Icardi 11’e Osimhen kulübeye

Okan Buruk'un Antalyaspor maçındaki 11'inde Icardi olacak. Aslan'ın maçta tek forvet oynayacağı söyleniyor. Karşılaşmada Osimhen'in yedek kulübesinde oturacağı belirtildi. Kasımpaşa karşısında sakatlanan Nijeryalı forvet, bu müsabakada riske edilmeyecek. Tecrübeli hocanın yıldız golcüyü Beşiktaş derbisine sakladığı ifade edildi. Bu maç özelinde Arjantinli yıldızın daha verimli olacağı konuşuluyor. Deneyimli forveti gol yollarında Mertens'in besleyeceği gelen bilgiler arasında. Mücadelede iyi bir performans sergilemek isteyen Cimbom, 3 puan almayı hedefliyor. Akdeniz ekibi ise sahasında sürpriz yapma peşinde.

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