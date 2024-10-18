Beşiktaş devleri solladı

Beşiktaş, gösterdiği performansla Avrupa'da birçok dev kulübü geride bıraktı. Bu takımların arasında; PSG, Tottemham, Monaco ve Sporting gibi güçlü ekipler var. Oynadığı maçlarda 3.29 ortalama ile "direkt hücum" yapan Kartal, listenin zirvesinde yer alıyor. Tottenham, Siyah-Beyazlı takımın ardından 2. sırada yer alırken; PSG de 3. basamakta bulunuyor. 4. Monaco'yu listenin sonundaki Sporting takip ediyor. Van Bronckhorst'un hücum anlayışı bu tablonun en büyük nedeni. Hollandalı hocanın felsefesi; yaratıcı pozisyonlar oluşturmaya dayalı bir futbol. Hızlı pas taktiği ve kanatların forvete çıkması maçlarda "direkt hücum" yapılmasını sağlıyor. Bu da rakip savunmaları zor durumda bırakıyor. Ayrıca Kartal bu sezon dengeli bir oyun anlayışıyla dikkat çekiyor.

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