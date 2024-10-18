Aron Baynes artık emekli

Eski NBA pivotu Aron Baynes emekliye ayrıldı. Baynes'in menajeri kararı sosyal medyada duyurdu. Baynes; NBA'de San Antonio, Detroit, Boston, Phoenix ve son olarak Toronto Raptors formalarını giymişti.

BARÇA'DAN REAL'E ÇALIM

Hansi Flick'in çalıştırdığı Barcelona'nın, Leverkusen'in stoperi Tah'ın transferinde Real'in önünde olduğu ileri sürüldü. Haberde; ikilinin Alman Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı hatırlatıldı.

BENFİCA'YA BÜYÜK ŞOK

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sırtladığı Benfica'da flaş gelişme yaşandı. Portekiz basını; Benfica'nın yolsuzluk ve vergi kaçırmakla suçlandığını belirtti. Söz konusu haber için "Tarihin en ciddi spor suçlaması" başlığı atıldı.

MACCABİ MAÇI LİTVANYA'DA

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika arasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması planlanan EuroLeague 6. hafta maçı Litvanya'da oynanacak. Yerel saat ile 20.30'da oynanacak olan maçın taraftarlara açık olacağı belirtildi.