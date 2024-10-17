Kanarya’da milli sevinç

F.Bahçeli futbolcular, milli arada ülkelerine büyük katkı sağladı. İrfan Can Kahveci, Karadağ ve İzlanda önünde attığı gollerle galibiyetlerde büyük rol oynadı. Mert Müldür, Karadağ maçında 11'de forma giyerken, Samet Akaydin ise İzlanda önünde son dakikalarında oynadı. Sofyan Amrabat, Fas'ın Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynadığı iki maça da 11'de başladı. İkinci maçta 11'de oynayan Youssef En-Nesyri penaltıdan takımının 3'üncü golünü kaydetti. Bosna Hersek evinde Almanya'ya 2-1 yenilirken, Edin Dzeko takımının tek golünü attı. Uluslar Ligi'nde Polonya ve Hırvatistan 3-3 berabere kalırken Fenerbahçe'de takım arkadaşı olan Sebastian Szymanski ve Dominik Livakovic ilk 11'de forma giydi. Szymanski 68. dakikada ceza sahası dışından şık bir gol atarak maçın skorunu belirleyen golü buldu. Livakovic ise 76. dakikada ceza sahası dışında Lewandowski'ye yaptığı faulden sonra direkt kırmızı kart gördü.

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