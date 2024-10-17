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Galatasaray’a dev gelir

Aslan'a çok ciddi gelir getirecek bir proje daha hayata geçiyor. Galatasaray Mağazacılık A.Ş. halka açılacak. Galatasaray'da Mağazacılık A.Ş.'nin halka açılmasının ardından minimum 1.5 milyar TL'nin Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girmesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
Galatasaray’a dev gelir

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Aslan'a çok ciddi gelir getirecek bir proje daha hayata geçiyor. Galatasaray Mağazacılık A.Ş. halka açılacak. Galatasaray'da Mağazacılık A.Ş.'nin halka açılmasının ardından minimum 1.5 milyar TL'nin Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girmesi bekleniyor.

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