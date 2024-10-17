Aslan'a çok ciddi gelir getirecek bir proje daha hayata geçiyor. Galatasaray Mağazacılık A.Ş. halka açılacak. Galatasaray'da Mağazacılık A.Ş.'nin halka açılmasının ardından minimum 1.5 milyar TL'nin Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girmesi bekleniyor.
Galatasaray’a dev gelir
Aslan'a çok ciddi gelir getirecek bir proje daha hayata geçiyor. Galatasaray Mağazacılık A.Ş. halka açılacak. Galatasaray'da Mağazacılık A.Ş.'nin halka açılmasının ardından minimum 1.5 milyar TL'nin Sarı-Kırmızılılar'ın kasasına girmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024