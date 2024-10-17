Ferguson kararı şaşırttı

Manchester United, kulüpteki teknik direktörlük kariyerinin sona ermesinin ardından global elçilik görevi verdiği Sir Alex Ferguson'un anlaşmasını feshetti. Maliyetleri azaltmak isteyen ManU'nun bu kararı verdiği belirtildi. Kulübün efsanelerinden Eric Cantona ise karara ilişkin "Büyük bir saygısızlık. Bu tamamen skandal" ifadelerini kullandı.

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