Almanya’da kritik sınav

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 4. haftasında bugün deplasmanda Alba Berlin ile karşılaşacak. 20.30'da başlayacak maçı S Sport ve S Sport Plus verecek. Sarı-Lacivertliler Avrupa'da en son Kızılyıldız'a 76-57 kaybetmişti.

ÇBK MERSİN 2'DE 2 YAPTI!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 2. haftasında ÇBK Mersin, sahasında Çekya'nın Zabiny Brno takımını 88-74 yendi. Evinde oynadığı maçı kazanan temsilcimiz Avrupa'da bu sonuçla 2'de 2 yaptı.

REİS'İN MOURİNHO HEYECANI

Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Sarı- Lacivertli takımın çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya rakip olmanın heyecanını yaşıyor.