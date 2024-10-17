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95 milyon Euro havaya uçtu

Kırmızı-Şeytanlar, 2022 yılında Ajax'a 95 milyon Euro ödeyerek Antony'i kadrosuna katmıştı. Brezilyalı futbolcudan beklentiler çok fazlaydı ancak; tam bir hayal kırıklığı oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2024
95 milyon Euro havaya uçtu

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Kırmızı-Şeytanlar, 2022 yılında Ajax'a 95 milyon Euro ödeyerek Antony'i kadrosuna katmıştı. Brezilyalı futbolcudan beklentiler çok fazlaydı ancak; tam bir hayal kırıklığı oldu. 24 yaşındaki kanadın, 40 milyon Sterlin bedelle satış listesine konulduğu belirtildi. Forma şansı bulmakta zorlanan ismin Manchester United'dan ayrılmak istediği de ifade edildi. Öte yandan İngiliz basını; Antony için 40 milyon verecek bir kulübün olmadığını iddia etti. Oyuncunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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