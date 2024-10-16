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Can Armando Güner, büyükleri peşinden koşturuyor

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, M’Gladbach U17 takımında forma giyen 16 yaşındaki Can Armando Güner için yarış halinde.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Can Armando Güner, büyükleri peşinden koşturuyor

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Süper Lig devleri, Almanya'da forma giyen 16 yaşındaki Can Armando Güner için harekete geçti. Süper Lig'in 3 büyükleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, M'Gladbach U17 takımında forma giyen genç yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı.

Dev kulüplerin Türk asıllı Alman yıldız yıldızın menajeri ile temasa geçtiği ve fikir alışverişinde bulundukları öğrenildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan genç sol kanat oyuncusunu Türkiye'ye getirmek isteyen 3 kulübün önümüzdeki günlerde Alman kulübüne resmi teklif sunacağı belirtildi. M'Gladbach U17 takımında bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Can Armando Güner, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekiyor. Almanya U17 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan genç yetenek rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR
M'Gladbach U17 takımında forma giyen Can Armando Güner, sol kanadın yanı sara sağ kanatta da forma giyebiliyor.

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