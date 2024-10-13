Montella’nın santrforsuz oyununu TAKVİM’in usta yazarları değerlendirdi

Milli Takım'da forvetsiz olarak maça çıkılması spor otoriteleri tarafından eleştiriliyor. Takvim yazarları; İlker Yağcıoğlu, Oktay Derelioğlu, Evren Turhan ve Ulaş Özdemir, Ay-Yıldızlı ekipteki forvet hattı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İlker Yağcıoğlu "Montella'nın o bölgeye koyup oynatacağı bir futbolcuyu göremiyorum ben" derken; Oktay Derelioğlu ise Hırvatistan maçındaki galibiyetin işi buralara getirdiğinden bahsetti. Evren Turhan, santrfor alternatiflerinin denenmesi gerektiğinin altını çizerken; Ulaş Özdemir de "Kalabalık savunmalarda sıkıntı yaşanıyor" dedi. Bu sorun, Türk futbolunun uzun süredir tartıştığı bir konu. Barış Alper Yılmaz'ın bu bölgede oynaması oyuncunun da eleştirilmesine neden oluyor. Montella'nın bu kararı yorumcular tarafından tartışılıyor. Farklı forvet alternatiflerinin değerlendirilmesi gerektiği tavsiyeleri var. Bizim Çocuklar'da gençlere şans verilmesinin uzun vadede faydalı olabileceği düşüncesi yok. Çünkü o bölgede oynayacak oyuncunun sadece santrfor olması yeterli değil.

İLERİ BÖLGEDE PROBLEM VAR

Milli Takım'da 9 numara problemi var bence. Montella'nın o bölgeye koyup oynatacağı bir futbolcuyu göremiyorum ben. Dolayısıyla İtalyan teknik adam, takımdaki diğer futbolculardan skora katkı bekliyor. İspanya 2 Avrupa ve 1 kez Dünya Kupası kazandığında forvetsiz oynamıştı hatırlayın. 2008; 2010 ve 2012 yıllarında gerektiğinde golcüsüz oynanmıştı. Fabregas bile ileri bölgede gol yollarında bir fırsat arıyordu.

İLKER YAĞCIOĞLU

TERCİHLER ÇOK YANLIŞ

9 numara sorunu yok. Ay-Yıldızlı takımın hocası üretmelidir. 80 milyon içerisinde 9 numara bulunamıyorsa bu teknik direktörün ayıbıdır. Barış Alper konusuna gelince oynamamalı 9 numara. Bu çocuğun bölgesi burası değil. Hırvatistan maçında alınan galibiyet ve attığı gol işi buralara getirdi. Oynamayacağını 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zaten gösterdi. Benim görüşüm budur. Kadro seçimini de anlamıyorum.

OKTAY DERELİOĞLU



HOCA KARARI DURDURMALI

Barış Alper'in orada oynaması doğru değil. Bu karar onun da performansını olumsuz etkiliyor. Bu Barış'ın spor otoriteleri tarafından eleştirilmesine neden oluyor. Başkası oynamalı Milli Takım'da 9 numara. Bu bölgede oynamak kolay iş değil. Montella'nın kenar oyuncularını forvet yapma sevdasından vazgeçmesi lazım. Santrfor alternatiflerinin denenmesi lazım. Hocanın taktik anlayışına bağlı olarak farklı golcüler oynayabilir.

EVREN TURHAN



BİTİRİCİ GOLCÜ GEREKİYOR

Enes Ünal'ın sakatlığı sonrasında daha çok forvetsiz bir oyunu tercih ediyoruz. Barış Alper Yılmaz, 9 numarada asla kalıcı olamaz. Barış, fiziksel özellikleri ve dinamizmiyle öne çıksa da net forvet değil. Onun hız ve enerji temelli oyunu, klasik bir 9 numara görevine uygun değil. Ancak Türkiye'nin hala doğal bir bitiriciye ihtiyaç duyduğu açık. Kim olabilir sorusunun cevabı; Enes dönene kadar şimdilik Umut Bozok, Cenk Tosun veya Yusuf Demir. ULAŞ ÖZDEMİR